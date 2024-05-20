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Загинув президент Ірану Раїсі: гвинтокрил із президентом розбився

Загинув президент Ірану Раїсі: гвинтокрил із президентом розбився

Рятувальники 20 травня знайшли гелікоптер, який напередодні розбився в гірській північно-західній частині Ірану.

На його борту перебували президент Ірану Ебрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи, повідомляє Кореспондент із посиланням на IRNA.

«Президент Ірану Ібрагім Раїсі й міністр закордонних справ країни Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули в результаті аварії гелікоптера, що сталася в неділю», – пишуть іранські ЗМІ.

Турецький БПЛА великої дальності Akinji також виявив місце теплового випромінювання, яке могло бути місцем падіння гвинтокрила.

На світанку 20 травня рятувальники побачили гелікоптер з відстані близько 2 кілометрів. За даними ЗМІ, на місці аварії «жодних ознак життя» не виявили.

Всі пасажири гелікоптера, серед яких також були губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник лідера Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан та ще кілька людей, загинули.

Агентство Телевидения Новости

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