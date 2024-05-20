12 загиблих на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Внаслідок обстрілів за добу на Харківщині загинуло 12 людей.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

15:23 Харків. Територія Центрального парку культури та відпочинку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено: будівлю кінотеатру, паркан, будівлю ресторану, автомобіль. Постраждали 2 жінки.

15:18 Харків. Територія міського кладовища №2. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає.

19:45 село Івашки Богодухівського району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків.

16:00 Вовчанськ. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

11:20 село Новоосинове Куп’янський район. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 2 особи, постраждали 5 осіб.

11:00 село Ківшарівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 3 особи, постраждали 4 особи.

19 травня 11:10 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу «Іскандер-М» Постраждали 28 осіб, серед них 2 співробітники швидкої допомоги. Загинуло 6 осіб.

19 травня 3:30 через російський удар по місту Вовчанськ загинув 63-річний чоловік.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

Всього евакуювали 10573 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости