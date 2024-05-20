Обмежено придатні до військової служби протягом 9 місяців мають пройти ВЛК

Українці, що визнані обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це розказав речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє Судово-юридична газета.

«Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби», – сказав Лазуткін.

Він наголосив, що автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачене, це питання вирішує виключно ВЛК.

Агентство Телевидения Новости