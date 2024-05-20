Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:28
Просмотров: 99

Обмежено придатні до військової служби протягом 9 місяців мають пройти ВЛК

Обмежено придатні до військової служби протягом 9 місяців мають пройти ВЛК

Українці, що визнані обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це розказав речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін, повідомляє Судово-юридична газета.

«Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби», – сказав Лазуткін.

Він наголосив, що автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачене, це питання вирішує виключно ВЛК.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 