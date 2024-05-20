Нічний удар по Ізюму на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожого ракетного удару по Ізюму.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 травня орієнтовно о 1:05 російські військові завдали ракетний удар по місту Ізюм.

Пошкоджено дім культури, що є памʼяткою архітектури.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости