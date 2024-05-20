«Придатних» до військової служби залежно від ступеня функціональності розділять на чотири категорії – МОЗ

4 травня набуло чинності оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерства оборони України №402.

У Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили запроваджені зміни, повідомляє Судово-юридична газета.

Встановлені обмеження щодо особливостей проходження служби з огляду на стан здоров’я.

Встановлені чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тепер вони поєднують Міжнародну статистичну класифікацію хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10) (із тисячами діагнозів) та ступінь порушення функцій. Ступінь придатності до військової служби встановлюється відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць додаткових вимог до стану здоровʼя.

Доповнена процедура оскарження постанов ВЛК. Рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК тепер має бути виконано упродовж місяця після прийняття. Повторну ВЛК людина проходитиме в іншому закладі охорони здоров’я.

Крім того, описана процедура дистанційного проходження ВЛК для військовослужбовців, які лікуються за кордоном.

Агентство Телевидения Новости