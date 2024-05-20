У Харкові комунальники усунули 11 аварій на водоводах

За минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усунули 11 аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання та капітально відремонтували 15 оглядових колодязів.

Зокрема, три трубопроводи було відновлено в Індустріальному районі, повідомляє Харківська міськрада.

За словами начальника районної служби Володимира Сундука, напередодні серйозне пошкодження водоводу сталося на пр. Героїв Харкова.

«Цей об’єкт забезпечує водою багатьох мешканців району. Роботи провели в короткі терміни, після чого впорядкували територію. Крім того, днями фахівці провели комплекс заходів на водопровідних мережах на вул. Зубарєва та вул. Турбогенераторній», – розповів Володимир Сундук.

Також на підприємстві звернулися до харків’ян з проханням своєчасно сплачувати за послуги водопостачання.

«Завдяки цьому ми забезпечуємо стабільну подачу води в цей складний час. Усі кошти спрямовані виключно на виробничі потреби, які значно зросли», – зазначили в КП «Харківводоканал».

Агентство Телевидения Новости