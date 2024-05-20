У Харківській області за 216,3 млн. грн відбудують чотири лікарні

На Харківщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на чотирьох об’єктах закладів охорони здоров’я, які були розпочаті минулоріч. Загальна вартість відбудови складає 216,3 мільйона гривень.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За даними Департаменту капітального будівництва ХОВА, в будівлі Обласної дитячої клінічної лікарні №1 замінили віконні блоки, відремонтували покрівлю харчоблоку та вхідної групи, облаштували огорожу, оздобили відкоси й підвіконня, встановили відливи. Наразі проводиться вимощення території. Обсяг фінансування робіт, передбачений на 2024 рік, складає понад 11 мільйонів гривень.

В амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Старосалтівській громаді Чугуївського району виконано внутрішнє оздоблення приміщень, опорядження фасаду, у будівлі замінили вікна та дверні блоки, провели ремонт інженерних мереж і вентиляції. Тривають роботи з благоустрою, вимощення території та внутрішнього оздоблення приміщень. На виконання ремонтно-відновлювальних робіт у поточному році передбачено 48,1 мільйона гривень.

В Обласній клінічній травматологічній лікарні відремонтували шостий поверху будівлі, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Також виконали внутрішнє оздоблення приміщень та ремонт із заміною інженерних мереж. Обсяг фінансування відновлювальних робіт на 2024 рік складає майже 467 тисяч гривень.

У Харківському районі триває відновлення Центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради. На об’єкті відремонтували фундамент, стіни, перекриття й покрівлю, змонтували віконні блоки, проклали інженерні мережі. Наразі проводяться роботи із внутрішнього оздоблення приміщень та опорядження фасаду. Обсяг фінансування відновлювальних робіт у 2024 році складає 47,1 мільйона гривень.

Як зазначили у Департаменті капітального будівництва Харківської ОВА, всі відновлювальні роботи на чотирьох об’єктах закладів охорони здоров’я планують завершити до кінця поточного року.

Агентство Телевидения Новости