Внаслідок нічного обстрілу Харкова пошкоджено 25 вантажівок та автобусів, постраждало 7 людей

2:15 Харків. Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьох локаціях у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових автомобілі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємства. Пошкоджено 4 приватні будинки.

Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини.

Всього постраждали 7 людей — гостра реакція на стрес.

19:45 село Івашки Богодухівський район. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди. 16:00 село Кам’янка, Ізюмського району. Внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав цивільний чоловік — госпіталізований.

На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже у два рази. Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях.

Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони.

На Купʼянському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено.

Всього евакуювали 10776 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости