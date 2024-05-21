Атака Харкова безпілотниками: сталися пожежі, є постраждалі люди

Сьогодні вночі ворог завдав ударів БПЛА по місту Харкову.

Від вибухів постраждали житлові будинки, інші надвірні забудови та транспортні засоби, повідомляє ДСНС в Харківській області.

За трьома адресами у різних районах міста сталися пожежі. Горіли 2 житлових будинки, гараж та мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв.м.

В результаті обстрілу постраждало 5 людей.

Загалом до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости