Керівники підприємств повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

На бізнес поклали обов’язки після отримання розпорядження начальника ТЦК вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК.

Відповідні зміни передбачені Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який затверджено постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560, повідомляє Судово-юридична газета.

Так, керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження ТЦК:

здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

повідомляють письмово у 3-денний строк районному (міському) ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства.

Також керівників підприємств зобов’яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Агентство Телевидения Новости