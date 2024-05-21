Пʼять людей постраждали: нічна російська атака безпілотниками по Харкову (фото)

Вночі ворог вчергове атакував Харків БпЛА.

За процесуального керівництва Немишлянської, Салтівської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, орієнтовно о 2:10 у Немишлянському районі через збройну агресію рф горіли два житлові будинки. Гострої реакції на стрес зазнали пʼять мирних жителів: троє жінок 58, 68, 72 років та двоє чоловіків 67 та 70 років.

У Салтівському районі пошкоджено щонайменше 25 вантажних автомобілів та автобусів на території цивільного автомобільного підприємства, офісне приміщення та будівлю комунального підприємства.

У Шевченківському районі пошкоджено бігову доріжку в одному з парків відпочинку. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости