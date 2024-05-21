Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 78

Після нічного обстрілу в одному з районів Харкова стався витік газу

Після нічного обстрілу в одному з районів Харкова стався витік газу

Уночі після обстрілів Харкова фахівці Харківської міської філії «Газмережі» локалізували витоки газу у Немишлянському районі.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Унаслідок вибуху було відірвано газопровід-ввід низького тиску. Газовики локалізували витоки газу та наразі проводять обстеження прилеглих газових мереж у районі.

Тимчасово без газопостачання залишилися пошкоджені приватні будинки, зазначають газовики.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 