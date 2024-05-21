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Після нічного обстрілу в одному з районів Харкова стався витік газу
Уночі після обстрілів Харкова фахівці Харківської міської філії «Газмережі» локалізували витоки газу у Немишлянському районі.
Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».
Унаслідок вибуху було відірвано газопровід-ввід низького тиску. Газовики локалізували витоки газу та наразі проводять обстеження прилеглих газових мереж у районі.
Тимчасово без газопостачання залишилися пошкоджені приватні будинки, зазначають газовики.