Внаслідок обстрілу Липців на Харківщині поранено чоловіка

20 травня близько 4:00 у селищі Липці внаслідок обстрілу поранений 58-річний чоловік.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

З вибуховими травмами його доставили в лікарню у важкому стані.

21 травня вночі місто Харків атакували російські БПЛА «Shahed». Влучання зафіксовані в Шевченківському, Салтівському, Немишлянському районах міста.

Горіли приватні автомобілі, пошкоджено міський автотранспорт, багатоповерхові офісні будівлі.Зранку військові рф знову обстріляли місто. Загалом постраждало сім громадян.

Селище Петропавлівка ворог обстріляв касетним снарядом, пошкоджено житловий будинок, надвірні будівлі.

З артилерії росіяни завдали удари по селищу Кіндрашівка. Пошкоджено господарські приміщення. Без постраждалих.Внаслідок ворожого обстрілу у селі Колодязне пошкоджено будинок.

Внаслідок артобстрілу в селі Івашки зафіксовано близько 10 прильотів по околицях села.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Евакуація населення з прифронтових районів Харківщини триває. 20 травня поліцейські евакуювали 54 місцевих мешканців з Вовчанська, сіл Слобожанське, Липці, Симинівка, Юрченкове, Верхня Писарівка, селища Білий Колодязь, Бугаївка.

Агентство Телевидения Новости