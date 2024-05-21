Удари дронами та мінометний обстріл: окупанти атакували прикордонне село на Харківщині

Напередодні близько 21:00 окупанти вдарили мінометним вогнем та FPV-дронами по прикордонному селу Перовське Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

Внаслідок обстрілів знищено приватний будинок, ще один будинок та господарчі споруди пошкоджено.

Відсутнє енергопостачання. Без жертв.

За словами Віктора Каваленка, зараз в селі залишилося 17 жителів. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 100 людей.

Агентство Телевидения Новости