Дві золоті медалі на чемпіонаті України вибороли боксери Харківщини

Харків’яни перемогли на змаганнях серед спортсменів до 22-х років, які відбулися у місті Рівне.

У скарбничці наших спортсменів 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медаль, повідомляє ХОВА.

Чемпіоном України у вазі до 63,5 кг став Даниїл Дрижак. Спортсмена визнали кращим боксером чемпіонату. Другу золоту медаль Харківщині приніс Матвій Ражба.

Срібним призером у вазі до 71 кг став Вʼячеслав Бригаденко. А бронзу до скарбнички харків’ян додав Руслан Цикало (вагова категорія до 60 кг).

Всього у змаганнях взяли участь 160 спортсменів з усієї країни.

Чемпіонат України був відбірковим до чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків та жінок U22, який з 10 по 21 жовтня цього року відбудеться в столиці Болгарії місті Софія.

Агентство Телевидения Новости