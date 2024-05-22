Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

22 травня 8:00 Чугуїв. Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку.

Постраждала 21-річна жінка, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

22 травня 1:10 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Дружелюбівка. Внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені господарчі споруди.

18:30 Харківський район, село Гоптівка. Внаслідок артобстрілу отримала поранення жінка.

14:30 смт Білий Колодязь Чугуївський район. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена робоча будівля підприємства.

13:30 смт Золочів Богодухівський район. Влучання 4 КАБів. Зруйновано дитячий садочок та місцевий ринок. Попередньо пошкоджено школу, магазини, ресторан, 5 двоповерхових багатоквартирних та приватні будинки.

10:00 село Липці Харківський район. Внаслідок артобстрілу було влучання у двір, пошкоджено дві господарчі споруди та будинок.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (рф). Ще дві атаки з Бугруватки тривають.

На Купʼянському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. На напрямку Берестового наші захисники відбили дві штурмові дії противника. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

Всього евакуювали 10875 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости