На Харківщині ЗСУ отримали снаряди, щоб зупинити росіян

Українські військовослужбовці в Харківській області нарешті отримали снаряди, щоб зупинити російські війська.

Як пише УНІАН, про це повідомляє Reuters.

Агентство нагадало, що захисники України кілька місяців були паралізовані через брак артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів. Російські сили використовували свою перевагу на передовій, просуваючись уперед на східному фронті.

Враховуючи, що минулого місяця Конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд доларів, українські артилеристи кажуть, що катастрофічний дефіцит починає зменшуватися.

За словами місцевих жителів, бої на півночі Харківської області інтенсивніші, ніж у Бахмуті, який Росія захопила торік і перетворила на руїни.

«Це 24 години на добу, 7 днів на тиждень, їхня піхота продовжує наступати, ми продовжуємо відбиватися від атак. Коли це можливо, ми їх знищуємо. Раніше нас дислокували в районі Бахмута, зараз нас перекинули сюди. Тут набагато «гарячіше». Там у нас не було снарядів. Тут принаймні у нас є снаряди, їх почали підвозити. Нам є над чим працювати», – розповів агентству навідник 92-ї окремої штурмової бригади України, який керує гаубицею.

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