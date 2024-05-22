Внаслідок удару по Чугуєву на Харківщині постраждало 5 людей
Вранці 22 травня військові рф нанесли удари по місту Чугуїв попередньо ракетами С-400.
В результаті обстрілів пошкоджено будівлі дитячого садка та приватний будинок, повідомляє поліція Харківської області.
Вибухові поранення отримали чотири людини: 28-річний чоловік, 22, 55 та 65-річні жінки. Потерпілих доставили до місцевої лікарні. Ще одна жінка 77 років отримала гостру реакцію на стрес.
На місці події працює слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління поліції, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.