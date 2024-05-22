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Внаслідок удару по Чугуєву на Харківщині постраждало 5 людей

Внаслідок удару по Чугуєву на Харківщині постраждало 5 людей

Вранці 22 травня військові рф нанесли удари по місту Чугуїв попередньо ракетами С-400.

В результаті обстрілів пошкоджено будівлі дитячого садка та приватний будинок, повідомляє поліція Харківської області.

Вибухові поранення отримали чотири людини: 28-річний чоловік, 22, 55 та 65-річні жінки. Потерпілих доставили до місцевої лікарні. Ще одна жінка 77 років отримала гостру реакцію на стрес.

На місці події працює слідчо-оперативна група Чугуївського райуправління поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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