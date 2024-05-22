На Харківщині гостро стоїть питання релокації кількох психоневрологічних диспансерів – Мінреінтеграції

Потрібно релокувати психоневрологічні, геріатричні й інші спеціальні заклади з небезпечних районів Харківщини та Сумщини.

Про це заявила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук, повідомляє Мінреінтеграції.

Така необхідність обговорювалася під час чергового засідання Координаційного штабу з питань евакуації. За словами Ірини Верещук, на Харківщині гостро стоїть питання переміщення в безпечні регіони декількох психоневрологічних диспансерів.

«Їх треба точно вивезти і зробити це негайно», – зазначила посадовиця.

Вона поінформувала, що Мінсоцполітики отримало відповідне доручення. І уже за тиждень 6 закладів, а це понад 500 осіб, мають бути релоковані.

«Потрібно заздалегідь перемістити психоневрологічні диспансери, геріатричні й інші заклади. Щоб уникнути перевантаження мереж взимку. І водночас створити гідні умови для проживання переселених осіб», – резюмувала Віцепрем’єрка.

Агентство Телевидения Новости