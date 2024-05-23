У центрі Харкова рятувальники ліквідували пожежу в кафе

Вогнеборці ліквідували пожежу в кафе у центрі Харкова.

Про це повідомляє ДСНС.

23 травня о 05:14 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вул. Ярослава Мудрого у Харкові.

Коли до місця пригоди прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини, горів літній майданчик кафе на площі 80 кв.м.

Вогонь загрожував сусідній будівлі. Тож рятувальники доклали максимум зусиль, аби врятувати її.

О 5:28 їм вдалось локалізувати полум’я та о 5:51 повністю ліквідувати його.

Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости