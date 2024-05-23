Відключення електрики можуть бути протягом усієї доби: значні пошкодження української енергоінфраструктури

Сьогодні заходи обмеження споживання діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляє «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» довів до кожного обленерго обсяг визначеного для регіону ліміту споживання. При його перевищенні діють графіки погодинних відключень.

Причиною відключень стали значні пошкодження української енергоінфраструктури після 5 масованих російських атак. Тривають відновлювальні роботи й планові ремонти. Одночасно, щільна хмарність в більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів для кожної області, зазначають енергетики.

Агентство Телевидения Новости