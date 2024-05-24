В одному з районів Харкова водопостачання на деякий час буде за графіком

Водопостачання деяких вулиць здійснюватиметься за графіком.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з аварійною ситуацією на електромережах однієї з підстанцій, водопостачання мешканців мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайон Сонячний, вул. Грицівця, вул. Зубарєва, вул. Роганська, вул. Тархова, селища Докучаєва, здійснюватиметься за графіком:

23 травня з 19:00 до 22:00 та 24 травня з 06:00 до 09:00. В решту часу водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. А у разі необхідності поділитися водою мешканцям нижніх поверхів із мешканцями з верхніх поверхів, зазначають комунальники.

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