Вибиті вікна та пошкоджені авто: нічний обстріл Харкова

00:59 – 1:42 Харків, Слобідський район. Внаслідок ракетних ударів С-300 пошкоджено, будівлю навчального закладу.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджено 16 автомобілів, майже сотня вибитих вікон у багатоквартирних будинках.

4:40 Ізюмський район, селище Борова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

1:00 село Коротич Харківський район. Відбувся обстріл по території.

19:00 селище Куп’янськ-Вузловий, артобстріл. Пошкоджено навчальний заклад.

15:07 Харківський район, Малоданилівська ТГ. Село Мала Данилівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. 14:45 Богодухівський район, місто Золочів. Внаслідок обстрілу біля дитсадка пошкоджено п’ять приватних домоволодінь.

10:00 Чугуївський район, село Верхня Писарівка. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

9:30 Куп’янськ. Внаслідок підриву на ВНП постраждав чоловік. Ha Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Купʼянському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське.

На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.

Всього евакуювали 11090 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости