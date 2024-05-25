Навіщо путін знову заговорив про припинення вогню в Україні: ISW

Держава-терорист на чолі з путіним використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW), пише Кореспондент.

Як зазначили аналітики, військова інтервенція росії в Криму і на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов’язання росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи визнання росією України як незалежної держави в 1991 році й Будапештський меморандум 1994 року, в якому росія конкретно зобов’язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

Тому немає жодних підстав вважати, що кремль поважатиме будь-яку нову угоду, що зобов’язує росію не порушувати суверенітет та територіальну цілісність України.

«Припинення вогню надало б росії можливість відновити деградовані сили, відвернути людські ресурси на широкомасштабну експансію і реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні, і дозволило б росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов’язаних з нагальними оперативними потребами в Україні», – вважають в ISW.

Зазначається, що рф могла б використати припинення вогню для підготовки сил, більш придатних для проведення наступної серії наступальних операцій з метою зміни режиму, демілітаризації та завоювання України.

«Припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування збройних сил і розвитку оборонної промисловості, але кремль, можливо, небезпідставно очікує, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу і дозволить росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій», – заявили в Інституті вивчення війни.

Агентство Телевидения Новости