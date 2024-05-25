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Дозволити Україні бити по території рф західною зброєю: Столтенберг

Дозволити Україні бити по території рф західною зброєю: Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території рф.

Про це він сказав в інтерв’ю The Economist, повідомляє «Європейська правда».

За словами Столтенберга, потреба скасування обмежень особливо гостра зараз, коли бої тривають у Харківській області й лінія зіткнення фактично співпадає з лінією кордону.

«Настав час, щоб союзники розглянули можливість скасування певних обмежень, які вони наклали щодо використання наданої Україні зброї. Бо особливо зараз, коли тривають важкі бої в Харківській області, близько до кордону, заборона Україні використовувати цю зброю проти законних військових цілей всередині росії дуже ускладнює самозахист», – заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що деякі союзники вже зняли обмеження, дозволивши використання своєї зброї, і висловив сподівання, що інші також зроблять це.

«Потрібно пам’ятати, що це загарбницька війна росії проти України. Україна має право захищати себе. І це також означає завдання ударів по цілях всередині російської території», – наголосив генсек НАТО.

Агентство Телевидения Новости

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