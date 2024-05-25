Обстріл селища Борова на Харківщині: прокурори фіксують наслідки
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Слідством встановлено, що 25 травня приблизно о 3:00 російські військові здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району.
У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, павільйони тощо.
Попередньо, війська рф били по селищу з РСЗВ «Смерч».
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.