Кількість загиблих в харківському «Епіцентрі» збільшилася до 11 людей

Внаслідок російських авіаударів по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові 25 травня загинули 11 людей та 43 постраждали.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень у суботу російська авіація скинула керовані авіабомби на Харків. У гіпермаркеті, по якому влучили снаряди, вогонь охопив понад 13 тис. кв. м будівельних матеріалів та конструкцій будівлі.

За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Гасіння ускладнювало наявність значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення.

Внаслідок ворожого обстрілу по будівельному гіпермаркету загинуло 11 людей та 43 постраждали. Ліквідація пожежі наразі триває.

Від ДСНС залучено 38 одиниць техніки та 177 рятувальників.

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