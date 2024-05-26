КАБи, ракети, артилерія: в ОВА розповіли, чим росія била по Харкову та області протягом доби

Кількість постраждалих та загиблих внаслідок Харкова збільшилася: в Шевченківському районі вже 25 поранених, в гіпермаркеті загинули 12 людей, 43 – постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

19:15 м. Харків, Шевченківський район. Постраждали 25 людей. Загальна кількість пошкоджених будівель становить – 12 з них: 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково-дослідного інституту.

17:03 м. Харків, Шевченківський район. Обстріл ракетою «Гром Е-1». Без постраждалих.

16:00 м. Харків. Внаслідок потрапляння двох КАБ у гіпермаркет загинули 12 людей. Постраждали 43.

Виникла пожежа на площі 13500 кв. м. Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торгівельний центр, автобус та автомобіль.

16:04 м. Харків, Слобідський район. Влучання БпЛА у відкриту територію.

19:18 Чугуївський р-н, Печенізька ТГ, с. Печеніги. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

18:35 смт Печеніги Чугуївського району. Обстріл С-300, внаслідок якого пошкоджено приватні будинки. Зазнала поранень одна людина.

18:30 м. Чугуїв. Влучення ракети по місцевості, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, зазнала поранень одна людина.

13:30 ворог обстріляв Куп’янськ-Вузловий з артилерії. Пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої. П’ятеро постраждалих, серед них фельдешер.

13:00 Куп’янський р-н, с. Приколотне. Внаслідок потрапляння двох КАБ пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч.

10:05 с. Копанки Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу в полі пошкоджено техніку трактор та кран.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Нескучне та Стариця.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень склала 14. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка. Поблизу Мʼясожарівки, Дружелюбівки та Невського ще тривають бої. Крім того, Сили оборони тут провели активні дії, мали успіх.

Всього евакуювали 11 тисяч 117 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости