Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:05
Просмотров: 97

Іспанія планує виділити Україні зброю на €1,1 млрд

Іспанія планує виділити Україні зброю на €1,1 млрд

Іспанія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги на загальну суму у понад 1,1 млрд євро.

Про це повідомила газета El Pais у понеділок, 27 травня, пише Кореспондент.

Джерела видання зазначають, що це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні. Про передачу зброї оголосять під час візиту українського президента Володимира Зеленського в Мадрид.

При цьому вказано, що на відміну від минулих поставок, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил Іспанії, а спеціально буде вироблено промисловістю країни.

Новий пакет допомоги включатиме постачання партії зенітних ракет Patriot, 19 танків Leopard 2A4, різні боєприпаси, засоби для боротьби з безпілотниками на інше обладнання.

Очікується, що Україна отримає більшу частину зброї до 30 червня.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 