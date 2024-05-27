Іспанія планує виділити Україні зброю на €1,1 млрд

Іспанія виділить Україні рекордний пакет військової допомоги на загальну суму у понад 1,1 млрд євро.

Про це повідомила газета El Pais у понеділок, 27 травня, пише Кореспондент.

Джерела видання зазначають, що це безпрецедентна цифра іспанської військової допомоги Україні або будь-якій іншій країні. Про передачу зброї оголосять під час візиту українського президента Володимира Зеленського в Мадрид.

При цьому вказано, що на відміну від минулих поставок, більшу частину матеріалів буде взято не з арсеналів збройних сил Іспанії, а спеціально буде вироблено промисловістю країни.

Новий пакет допомоги включатиме постачання партії зенітних ракет Patriot, 19 танків Leopard 2A4, різні боєприпаси, засоби для боротьби з безпілотниками на інше обладнання.

Очікується, що Україна отримає більшу частину зброї до 30 червня.

Агентство Телевидения Новости