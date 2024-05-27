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Харківські медики – у трійці лідерів чемпіонату України з екстренної меддопомоги

Харківські медики – у трійці лідерів чемпіонату України з екстренної меддопомоги

Команда з Харківщини отримала третє місце в загальнонаціональних змаганнях бригад екстренної медичної допомоги «Буковинські медичні ралі 2024», що пройшли в Чернівецькій області.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Два дні 26 бригад та 104 медики з усіх регіонів нашої держави демонстрували знання, вміння та вправність у змодельованих умовних інцидентах з порятунку людей.

«Медики Харківщини – справжні герої. Їм доводиться працювати в надзвичайно складних умовах, рятуючи життя під обстрілами. Свою мужність та високий професіоналізм вони доводять щодня», – звернувся до медиків екстреної медичної допомоги начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

«Змагання були неймовірними. Вражала не лише масштабність заходу, але й вміння учасників, які брали в ньому участь. Харківські медики, окрім високого професіоналізму, ще й дуже сміливі. І ця сміливість заслуговує особливої поваги», – зазначив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  Віктор Забашта.

Ювілейний Х чемпіонат України з екстренної медичної допомоги пройшов вперше після початку повномасштабної війни в Україні.

За цей час лише Харківські медики отримали більше 900 тисяч викликів. Більше 75 тисяч з яких – виклики пов’язані з отриманням саме бойових травм у цивільних. Проведено близько 300 успішних реанімацій. 

Ворог забрав життя 6 медичних працівників нашого регіону, ще 11 постраждали від атак ворожої країни. Пошкоджень зазнали 81 спецавто, ще 14 – знищено.

Агентство Телевидения Новости

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