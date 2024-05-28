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Ідентифіковано тіло батька 8-річного хлопчика: чоловіка вважали зниклим безвісти після авіаудару по «Епіцентру» в Харкові

Ідентифіковано тіло батька 8-річного хлопчика: чоловіка вважали зниклим безвісти після авіаудару по «Епіцентру» в Харкові

Поліція ідентифікувала вже 16 тіл, виявлених на згарищі будівельного гіпермаркету «Епіцентр» у Київському районі Харкова.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Сьогодні вночі ідентифікували тіло батька 8-річного хлопчика, який з мамою прийшов до штабу слідчого управління біля знищеного супермаркету 26 травня.

«Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботу. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, адже він прямий родич загиблого чоловіка. 38-річний Олександр працював у супермаркеті. 25 травня рашисти вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби», – розповіли в поліції. 

Станом на 6:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають. 

Громадяни, які втратили зв язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції 0934943162 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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