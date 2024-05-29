Невідповідність даних військового квитка даним з Реєстру «Оберіг» є підставою для доставлення особи до ТЦК

Якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі на бланку, не будуть відповідати відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», він вважатиметься недійсним.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

У разі виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру «Оберіг» старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) проїхати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру «Оберіг».

Як вказано у постанові №560, із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови пройти до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУПАП.

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