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До кінця року Україна отримає 500 тисяч артснарядів у межах чеської ініціативи

До кінця року Україна отримає 500 тисяч артснарядів у межах чеської ініціативи

До кінця 2024 року європейські союзники планують передати Україні 500 тисяч артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Як повідомляє видання «Бабель», про це йдеться у спільній заяві лідерів Євросоюзу, передає Radio Free Europe.

Премʼєр Чехії Петр Фіала заявив, що Київ може очікувати на першу партію артснарядів 155 мм уже «найближчими днями». 15 країн ЄС і НАТО вже пожертвували понад €1,6 млрд на ініціативу.

Після зустрічі у Празі європейські лідери заявили, що за поточного фінансування вони «очікують забезпечити передання пів мільйона артилерійських боєприпасів до кінця року».

Президент Польщі Анджей Дуда, своєю чергою, пообіцяв сприяти транспортуванню артилерійських снарядів і назвав ситуацію на українсько-російському фронті складною.

За його словами, росія має ініціативу у війні й готує ще один великий наступ, тож артилерія відіграватиме ключову роль в обороні українських військових.

Агентство Телевидения Новости

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