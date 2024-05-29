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Внаслідок обстрілів на Харківщині масштабна пожежа: вогонь з лісу перекинувся на приватний сектор
28 травня внаслідок масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.
Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими.
Жертв та постраждалих немає, зазначили рятувальники.