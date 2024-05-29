Внаслідок обстрілів на Харківщині масштабна пожежа: вогонь з лісу перекинувся на приватний сектор

28 травня внаслідок масованих ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Горіла хвойна підстилка соснового лісу, також вогонь частково поширився на крони дерев і приватний сектор. Полум’я знищило десятки житлових і господарчих будівель.

Вогнеборці запобігли розповсюдженню пожежі на інший житловий сектор, унаслідок чого 64 будівлі залишилися неушкодженими.

Жертв та постраждалих немає, зазначили рятувальники.

Агентство Телевидения Новости