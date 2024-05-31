Перша підземна школа відкрилась на Харківщині у Люботині

У Люботині відкрили першу в Харківській області підземну школу.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог продовжує чинити терор мирного населення та нищити цивільні об’єкти Харківщини. Наше першочергове завдання – вберегти життя людей, а найголовніше – дітей. Укриття найвищого класу безпеки А-4 розраховане на 400 людей. Загальна вартість – майже 73 мільйони гривень. Кошти — фонд ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету», – сказав Олег Синєгубов.

Освітній простір буде використовуватися під час літніх канікул для надолуження освітніх втрат. Дирекція закладу наразі розробляє графік навчання у кілька змін, додав начальник Харківської ОВА.

«Сьогодні було дуже приємно бачити радісні очі дітей, які вперше за тривалий час зустрілися з однокласниками наживо. Це стало можливим завдяки побудованому безпечному середовищу на базі обласного навчального закладу. Співпраця з Харківською ОВА триватиме. Маємо на меті створювати якомога більше таких об’єктів на території регіону для повноцінного розвитку нашого молодого покоління», – сказала очільниця Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Глибина закладання безпечного середовища – від 2 до 4 метрів, залежно від рівня ґрунту. Товщина стін складає близько 400 міліметрів. Крім основної зали, тут є 10 технічних приміщень.

Під час будівництва захисної споруди окрему увагу приділили безбар’єрному простору – забезпечили доступ для маломобільних груп населення, відповідно до норм облаштували сантехнічні вузли та підіймачі.

На території об’єкта встановили систему електропостачання, опалення, вентиляції, водопостачання, встановлено слабострумні мережі, а також Wi-Fi-зв’язок.

На випадок аварійного відключення електрики сховище забезпечено генератором потужністю 10 кВт.

Агентство Телевидения Новости