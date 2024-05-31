Масована ракетна атака по Харкову із застосуванням тактики «повторного удару»

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 травня з 23:45 по 00:15 наступного дня ворог завдав масованого ракетного удару по житловому масиву Новобаварського району Харкова.

Одна з ракет влучила у пʼятиповерховий житловий будинок. Зруйновано три поверхи підʼїзду. Виникла пожежа.

Ще чотири ракети влучили неподалік будинку.

Пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, магазин, приміщення швейного цеху.

Вночі ворог вчергове застосував тактику «повторного удару». Всі 5 ударів по Новобаварському району зс рф завдали з проміжком часу. Після перших атак на місце одразу виїхали поліцейські та медики. Поліцейська отримала поранення, авто швидкої медичної допомоги пошкоджено.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих.

Всього поранено 25 людей, серед них 11-річний хлопчик і дівчинка 12 років.

Попередньо, ворог застосував по місту ракети С-300/С-400 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати наслідки чергового російського терору по Харкову.

Залишаються люди, які досі не вийшли на звʼязок. Розбір завалів триває.

Агентство Телевидения Новости