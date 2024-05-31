Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

23:50 Харків. Ракетний обстріл пʼятиповерхового будинку. Загинули 4 людини. Постраждали 25 людей, них 2 дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Попередньо під завалами знаходяться ще 4 людей. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників та «екстренки».

Також зафіксоване влучання в 3-х поверхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості.

Внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина. О 15:30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО.

16:12 Харківський район, село Руська Лозова. Влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки.

16:00 Вовчанськ. Під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер зі Швейцарії.

14:03 Ізюмський район, село Богуславка. Навчальний заклад. Внаслідок обстрілу горів окремо розташований навчальний корпус.

14:00 село Рогань, Роганська ТГ. Ракетний обстріл по відкритій території за межами села.

13:50 Куп’янський район, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та одна особа постраждала.

13:30 Чугуївський район, село Юрченково. Руйнацій внаслідок обстрілу КАБ зазнали два магазини, один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловік.

На Харківському напрямку протягом доби відбулися два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників.

На Купʼянському напрямку противник девʼять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Мʼясожарівка та Дружелюбівка.

Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.На даний час продовжуються бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.

Агентство Телевидения Новости