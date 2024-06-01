Кількість загиблих через влучання ракети в будинок у Харкові знову збільшилася

У Харкові в напівзруйнованому ракетою рашистів багатоквартирному житловому будинку знайшли ще одне тіло.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Щойно під завалами житлового будинку, по якому вчорашньої ночі завдали ударів російські окупанти, знайшли тіло ще одного загиблого», – зазначив Терехов.

Нагадаємо, у ніч на 31 травня ракета окупантів влучила у пʼятиповерховий будинок.

Постраждали 25 мирних мешканців, у тому числі 11-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

На даний час кількість загиблих становить вісім людей.

Агентство Телевидения Новости