На Харківщині українські бійці вдарили по будинках, в яких ховалася піхота окупантів

На Харківському напрямку українські захисники завдали вогневого ураження у міській забудові по піхоті противника, яка ховалася у будинках.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.

Знищували загарбників розвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ у взаємодії з підрозділами 92 ОШБр. Втрати противника уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:30 31 травня на Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців. Сили оборони проводять активні заходи вогневого впливу на підрозділи російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости