Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 90

На Харківщині українські бійці вдарили по будинках, в яких ховалася піхота окупантів

На Харківщині українські бійці вдарили по будинках, в яких ховалася піхота окупантів

На Харківському напрямку українські захисники завдали вогневого ураження у міській забудові по піхоті противника, яка ховалася у будинках.

Про це повідомляє 5 Слобожанська бригада НГУ.

Знищували загарбників розвідники 5-ї Слобожанської бригади НГУ у взаємодії з підрозділами 92 ОШБр. Втрати противника уточнюються.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:30 31 травня на Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська та Липців. Сили оборони проводять активні заходи вогневого впливу на підрозділи російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 