На Харківщині попрощалися із загиблим захисником України

Сьогодні Дергачівщина попрощалася з Віталієм Купкою, майором поліції об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», який загинув 27 травня 2024 року у боях поблизу Часового Яру на Бахмутському напрямку фронту.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Віталій народився у Харкові, де у 1999 році закінчив ліцей №160. У 2004 році завершив навчання у Харківській академії пожежної безпеки України. Надалі ніс службу на посаді начальника курсу, мав звання майора МНС. З 2008 року разом з родиною проживав у Дергачах.

З 2015 року чоловік працював на посаді старшого статистика відділу забезпечення діяльності Управління патрульної поліції міста Харкова. У 2017 році пройшов первинну професійну підготовку в Академії патрульної поліції, та після стажування в зоні проведення АТО/ООС розпочав службу у лавах патрульної поліції Харківської області на посаді інспектора роти, потім – інспектора відділу безпеки дорожнього руху.

На початку 2023 року Віталій виявив бажання нести службу у штурмовій бригаді НПУ «Лють» та приєднався до Сил оборони України. З лютого 2023 року чоловік мужньо боронив Вітчизну від російських окупантів на найскладніших ділянках фронту.

На жаль, під час виконання бойового завдання поблизу міста Часів Яр захисник загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Віталій Купка був сильною, вольовою особистістю, щирою та доброю людиною, з повним серцем любові до людей та своєї родини. На момент гибелі чоловікові було 42 роки. Мешканці громади провели героя в останню путь на Алеї Слави Семенського кладовища у Дергачах.

У Віталія залишились мати Олена, батько Юрій, дружина Олена, син Євгеній та дочка Маргарита.

Агентство Телевидения Новости