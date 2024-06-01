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Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранено жінку

Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранено жінку

1 червня близько 13:20 військові рф обстріляли село Чайківка Харківського району.

Поліція оперативно прибула на місце для надання допомоги та документування злочину, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Осколкове поранення отримала 45-річна місцева мешканка. Жінку доставили до лікарні.

Влучили у приватний будинок. Пошкоджено дах, паркан, газову трубу.

За адресою прибули працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, криміналісти. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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