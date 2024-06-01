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Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранено жінку
1 червня близько 13:20 військові рф обстріляли село Чайківка Харківського району.
Поліція оперативно прибула на місце для надання допомоги та документування злочину, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Осколкове поранення отримала 45-річна місцева мешканка. Жінку доставили до лікарні.
Влучили у приватний будинок. Пошкоджено дах, паркан, газову трубу.
За адресою прибули працівники слідчо-оперативної групи, вибухотехніки, криміналісти.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.