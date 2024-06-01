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У Харкові знайшли тіло дев’ятої жертви ракетного влучання у п’ятиповерхівку
У Харкові, в Новобаварському районі, між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви.
Попередньо, це тіло жінки, повідомляє Харківська прокуратура.
Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду, зазначають у прокуратурі.
Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи.
Інформація надалі буде оновлюватись.