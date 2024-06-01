У Харкові знайшли тіло дев’ятої жертви ракетного влучання у п’ятиповерхівку

У Харкові, в Новобаварському районі, між зруйнованим будинком та гаражем знайдено тіло 9-ї жертви.

Попередньо, це тіло жінки, повідомляє Харківська прокуратура.

Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду, зазначають у прокуратурі.

Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи.

Інформація надалі буде оновлюватись.

Агентство Телевидения Новости