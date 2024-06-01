На Куп’янському напрямку на Харківщині триває бій поблизу Дружелюбівки

Оперативна інформація станом на 16.30 01.06.2024 щодо російського вторгнення.

Знову під ударами російських терористів перебуває Харківщина, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, по Вовчанських Хуторах агресор запустив керовану авіаційну бомбу з Таганрогу (російська федерація). Ще одна КАБ прилетіла з території російської федерації по Зибиному.

Пополудні з Бєлгорода (рф) росіяни завдали цинічного ракетного удару по Харкову. Не припиняє агресор бити артилерією зі своєї території по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів зі сторони російської федерації зазнали населені пункти Фотовиж, Кремський Бугор та Велика Берізка.

На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дружелюбівки. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

Продовжують активні дії російські окупанти на Сіверському напрямку. Кількість бойових зіткнень тут зросла до дев’яти. Одну атаку українські захисники відбили, вісім ще тривають. Водночас ворог завдав бомбового удару однією КАБ по Переїзному.

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутися в напрямку Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно присікли цю спробу. Разом з тим, від ударів ворожої авіації постраждали Дружба (противник застосував 10 некерованих авіаційних ракет) та Костянтинівка (завдано удару однією КАБ).

Тривають бої на Курахівському напрямку. Загальна кількість атак тут зросла до 17. Наші захисники успішно відбили 11 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки та Костянтинівки. По Водяному противник завдав удару однією КАБ із літака Су-35.

Агентство Телевидения Новости