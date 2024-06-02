Обстріли мирного населення та атаки на Куп’янському напрямку: ситуація на Харківщині за добу

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох. Дві атаки відбито, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

20:50 с. Перовське Богодухівський район. Пошкоджені три приватні будинки внаслідок мінометного обстрілу.

20:40 окупанти артилерією обстріляли с. Івашки. У результаті ударів пошкоджено три будинки, господарчі споруди, енергомережі.

13:50 с. Чайківка Харківського району. Обстріл КАБ. Пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки.

13:16 обстріл КАБ з напрямку бєлгорода в напрямку н. п. Лісне.

12:00 с. Богуславка Ізюмського району. Через обстріл пошкоджено приміщення складу.

11:30 Куп’янський район с. Петропавлівка. Внаслідок обстрілу горить господарча споруда, площа встановлюється.

У Новобаварському районі Харкова завершено пошукові роботи у 5-поверховому житловому будинку, зруйнованому під час масованого обстрілу вночі 30 травня. Всього виявлено сім загиблих. Окремі фрагменти людських тіл (попередньо, ще однієї особи) передано працівникам поліції для подальшого ДНК. Всього за ніч з четверга на п’ятницю окупанти вбили у Харкові 9 людей. Постраждали 26 жителів.

Агентство Телевидения Новости