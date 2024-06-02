У Харкові нетверезий водій скоїв ДТП та втік з місця

Харківські патрульні розшукали чоловіка, який 1 червня на Новоіванівському мосту скоїв ДТП у стані сп’яніння та поїхав місця.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Інспектори передали опис автомобіля у радіоефір та розпочали пошук. Як результат, на вулиці Клочківській, поліцейські помітили автомобіль Jeep з характерними пошкодженнями. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости