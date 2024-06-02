За незаконне зберігання та продаж контрафактних сигарет та алкоголю судитимуть харків’янина

Детективи Теруправління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо незаконного придбання та зберігання з метою продажу алкоголю й сигарет без марок акцизного податку.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

Під час обшуків вилучено контрафактну продукцію вартістю понад 1,5 мільйона гривень.

Слідство встановило харків’янина, який великими партіями закуповував лікеро-горілчані та тютюнові вироби для подальшого продажу. Підозрюваний зберігав товар без необхідних ліцензій та дозволів у гаражному приміщенні.

Під час обшуків детективи вилучили 15 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку та 130 л лікеро-горілчаних виробів у пластикових ємностях.

Наразі матеріали справи з обвинувальним актом направлено до суду.

Обвинувачуваному загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України, здійснювали детективи ТУ БЕБ у Полтавській області. Процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости