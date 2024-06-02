Армія рф обстріляли Ізюмщину: поранень зазнала жінка

2 червня близько 5:10 зс рф завдали ракетний удар по місту Ізюм Харківської області. Пошкоджено будівлі медичного закладу.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, ворог застосував по місту ракету «Іскандер-М».

Також орієнтовно о 10:00 окупанти здійснили авіаудари по с. Борівська Андріївка. Зайнялись два житлові будинки. Отримала тілесні ушкодження 86-річна жінка. За попередніми даними, російські військовослужбовці вдарили по селу чотирма УМПБ Д-30.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости