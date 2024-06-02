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На Харківщині бійці 42 ОМБр перетворили на металобрухт купу ворожої техніки

На Харківщині бійці 42 ОМБр перетворили на металобрухт купу ворожої техніки

Вранці 2 червня росіяни почали масований штурм позицій ЗСУ в районі села Стариця у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомили в 42-й окремій механізованій бригади.

«Злагодженими діями всіх підрозділів 42 ОМБр було знищено сотні тон техніки та велику кількість особового складу. Бої все ще тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, на даний момент підтверджено знищення танка Т62, САУ 2С1, БМП, двох автомобілів та 21 окупанта, 20 загарбників поранені, один танк пошкоджений.

Агентство Телевидения Новости

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