На Харківщині попрощалися зі стрільцем, який помер у госпіталі

13 травня житель Люботинської громади Харківської області Євгеній Карлеутов виконував своє останнє бойове завдання в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де був тяжко поранений.

Про це повідомляє виконком Люботинської міськради.

«Два тижні лікарі боролися за життя Євгенія. 28 травня він помер від поранень внаслідок отриманої вибухової травми», – йдеться в повідомленні.

Євгеній Карлеутов з початку повномасштабного вторгнення росії долучився до лав Добровольчого формування Люботинської міської територіальної громади № 1 «Варта» і разом із командою вживав всіх необхідних заходів для оборони та захисту населення міської громади. Із лютого 2023 року старший стрілець-оператор механізованого відділення механізованої роти військової частини чоловік захищав Україну в найгарячіших точках фронту.

Поховали Євгенія 1 червня на цвинтарі селища Барчани.

Агентство Телевидения Новости