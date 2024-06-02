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Окупанти завдали по Харківщині 10 авіаударів: ситуація на фронті

Окупанти завдали по Харківщині 10 авіаударів: ситуація на фронті

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 2 червня. 830 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Харківщина продовжує потерпати від російських авіаударів – за сьогодні їх було вже 10. У другій половині дня бомбардуванню російськими загарбниками з напрямку Бєлгорода (російська федерація) піддалися райони населених пунктів Шестакове, Ветеринарне і Липці.

Окрім того, на Харківському напрямку окупанти здійснили ще один невдалий штурм неподалік села Стариця.

Українські захисники активно нищать ворога – станом на зараз загарбники втратили на напрямку 117 одиниць особового складу, знищено два російських танки, бронемашину, гармату, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Також розбито п’ять ворожих бліндажів і два склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Невського.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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